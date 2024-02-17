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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكافئ إسرائيل على عدوانها|خبير دولي: الموقف الأمريكي في قضية غزة به مماطلة.. فيديو

بايدين
بايدين

قال الدكتور أشرف عكة، الخبير في العلاقات الدولية، إن بايدن والإدارة الأمريكية تماطل في شأن قضية غزة، وإسرائيل حاليًا تُكافأ على عدوانها وإبادتها للشعب الفلسطيني، وعلى رفضها للتعاطي مع تلك الرؤية الأمريكية الاستراتيجية بالمنطقة، وطريقتها مع حل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت السياسة الأمريكية واضحة باتجاه منع اتساع الحرب ومنع توسعها وإنجاز صفقة التبادل.

وأضاف “عكة”، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»: « بايدن قد تحدث مع نتنياهو عن وجود مواطنين أمريكيين في الأسر، ولا بد من إنجاز صفقة التبادل، إذا في هذه الحالة لماذا لا يستمر في الضغط على نتنياهو؟، وفي نفس الوقت يمد الاحتلال بالسلاح والعتاد والقذائف من أجل عمليات الاغتيال لقادة حماس وبعض التحصينات».

وتابع: «سياسة بايدن قائمة على تشجيع المجازر والإبادة، وعلى مدى شهور تم التحدث عن مبادرة أمريكية ورؤيا لحل الدولتين ويجب إنصاف الشعب الفلسطيني، والصفقة التي تريدها الولايات المتحدة على مستوى المنطقة من الواضح أنها لا تروق لدول المنطقة، وذلك لما بها من عدم الصدق ونوع من المماطلة، ولذلك يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية بقرار من مجلس الأمن الدولي».

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