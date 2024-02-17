كل شيء يتسرب من هنا.. نتنياهو يرفض مناقشة الحرب اللبنانية مع وزرائه

خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي، اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم تناول سياسة إسرائيل فيما يتعلق بلبنان، مشيراً إلى المخاوف بشأن التسريبات داخل المنتدى، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات أخبرت موقع أكسيوس الأمريكي.

جاء القرار وسط مناقشات بشأن دور لبنان وسياسة الرد التي يتبعها جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما ورد، دعا وزير الطاقة إيلي كوهين إلى اتباع نهج أكثر قوة ضد حزب الله، وسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في ضوء الهجمات السابقة.

وردا على استفسارات حول موقف إسرائيل من لبنان، أبدى نتنياهو ترددا، قائلا: "طالما لا توجد حرب في الشمال، فإن قضية لبنان لن تناقش إلا في حكومة الحرب لأن كل شيء يتسرب من هنا".

ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على الأمر عند الاتصال به للتوضيح.

يسلط قرار نتنياهو الضوء على التحديات التي تفرضها التسريبات داخل مجلس الوزراء السياسي والأمني، والتي أثارت مخاوف بشأن سرية المناقشات الحساسة.