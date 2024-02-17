عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كل شيء يتسرب من هنا.. نتنياهو يرفض مناقشة الحرب اللبنانية مع وزرائه

صدى البلد

خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي، اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم تناول سياسة إسرائيل فيما يتعلق بلبنان، مشيراً إلى المخاوف بشأن التسريبات داخل المنتدى، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات أخبرت موقع أكسيوس الأمريكي.

جاء القرار وسط مناقشات بشأن دور لبنان وسياسة الرد التي يتبعها جيش الإحتلال الإسرائيلي.

 وبحسب ما ورد، دعا وزير الطاقة إيلي كوهين إلى اتباع نهج أكثر قوة ضد حزب الله، وسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في ضوء الهجمات السابقة.

وردا على استفسارات حول موقف إسرائيل من لبنان، أبدى نتنياهو ترددا، قائلا: "طالما لا توجد حرب في الشمال، فإن قضية لبنان لن تناقش إلا في حكومة الحرب لأن كل شيء يتسرب من هنا".

ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على الأمر عند الاتصال به للتوضيح.

يسلط قرار نتنياهو الضوء على التحديات التي تفرضها التسريبات داخل مجلس الوزراء السياسي والأمني، والتي أثارت مخاوف بشأن سرية المناقشات الحساسة.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين غدا الأحد

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

«وزير التموين ساب المعرض ومشي».. غضب أحمد موسى بشأن «أهلا رمضان» بالقليوبية

إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

قرار من المحكمة بشأن استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

ترشيحاتنا

واقعة مثيرة|الشرطة الأمريكية تلقي القبض على ذئب نهش 3 أطفال قبل مطاردته

مجلس الأعمال المصري- التركي: زيارة أردوغان لمصر منحى إيجابي

جماعات حقوقية: إسرائيل تسرق الغاز من حقل غزة البحري

دار بونهامز تبيع لوحة القدس في مزاد فنون الشرق الأوسط.. اعرف ثمنها

رئيس وزراء قطر: نركز على أولوية كيفية إنهاء الحرب في غزة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي ينجو من فخ تشيلسي وليفربول وأرسنال المستفيد الأكبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار استعمال الموبايل يوميا.. مخاطر خفية تهدد صحتك وحياتك

بيغيظ شخص معين|حركة غريبة من محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا كان يقصد؟

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

ساعدوني.. مصطفى كامل يحضر لعقد جمعية عمومية لنقابة الموسيقيين

فيديو

محمد طعيمة: الكوميديان فى مصر مسكين .. فيديو

الصعيدي الجدع.. بائع يلقي بالبرتقال على شاحنات مساعدات غزة

مفاجأة .. زيادة أجور القطاع الخاص في هذا الموعد |فيديو

قضية مرتضى منصور| توعد بالعودة للزمالك.. ومفاجأة عن قضاياه مع الخطيب وعباس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ