مع رفضها حل الدولتين .. بلجيكا تطالب إسرائيل بتقديم الحل البديل

أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة بو حبيب أنه يجب اقتراح خطة شاملة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفة أنه لا يمكن حل الأزمة الحالية في غزة عسكريًا.

وأوضحت بو حبيب في تصريحات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أنه على إسرائيل أن تقدم الحل البديل طالما ترفض حل الدولتين، مشيرة إلى أن حل الدولتين هو القادر على نزع فتيل الصراع بالشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعارضة لحل الدولتين خطيرة، مؤكدة أنه يجب علينا أن نتعامل مع جذور الأزمة الجارية والعمل على تجنبها.

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية “اعترفنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأدركنا أيضا حق الفلسطينيين المشروع في تقرير مصيرهم”، مؤكدة استعداد بلادها للمشاركة في أي مبادرات.