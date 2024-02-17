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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وقفت في البحر.. محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» أصعب مشاهد «حدوتة منسية»|فيديو

محمود حجازي
محمود حجازي

كشف الفنان محمود حجازي لـ"صدي البلد" عن دوره في مسلسل حدوتة منسية وعبر قائلاً: "بحب جدا شخصية نوح شخصية طيبة  
و أضاف محمود حجازي: "مشهد الغرق من أصعب المشاهد، فلم أستعن بدوبلير وقمت بالمشهد بنفسي، وقفت في البحر، بالرغم أننا كنا في الشتاء، إلا أنني أحب السباحة" .
و في نهاية حديثه قال حجازي ومن أصعب المشاهد أيضاً مشاهد المواجهة مع سوسن بدر ، ريم سامي ، أحمد فهيم ، لأن هذه المشاهد مهمة كثيراً في أحداث المسلسل.


واحتل المسلسل المركز الثالث عبر المنصة الرقمية Watch it، ضمن قائمة المسلسلات الأكثر شهرة عبر المنصة الرقمية، بعد حالة خاصة،

المسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث، كما يناقش أيضًا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الارحام.

مسلسل حدوتة منسية يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين. 

 

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