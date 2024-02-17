ادعم نقابتك : نراهن على وعي عمومية المحامين للتغيير في انتخابات 2024

شارك المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس النقابة على مقعد استئناف القاهرة، في اللقاء الذي نظمه المحامي أسعد هيكل، المرشح على منصب نقيب المحامين، مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية، لاستعراض برنامجه الانتخابي.

وفي كلمته أكد جابر، أن "هيكل" مرشح مهم له حضور نقابي بارز وبرنامج قوي وشارك الجمعية العمومية للنقابة في موقفها خلال ثورة 30 يونيو المجيدة وكان عنصر مميز النضال ضد جماعة الإخوان المحظورة.

وأشار جابر، إلى أن الجمعية العمومية للمحامين تطالب بتغيير الوجوه النقابية والتي تحتكر العمل النقابي منذ عشرين عام واصبحت عبء علي نقابة المحامين واضعفت العمل النقابي

وأضاف: فرصتنا للتغيير تبدأ من وعي الجمعية العمومية وان تختار بعيدا عن المجاملات وبعيد عن التربيطات وبعيدا عن الشلليه النقابيه التي أتت بغير المشتغلين يتحكمون في مقاليد الادارة بنقابة المحامين ".

ولفت أن نقابة المحامين كانت نقابة الحريات والنضال الوطني ولم يعد لها صوت تجاه الاحداث الجاريه في المنطقة كما كان من قبل، منوها أن برنامجه الانتخابي يهتم بالدور المجتمعي والوطني للنقابة.