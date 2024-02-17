خبير سياسي: إسرائيل تحاول تحقيق انتصار ولو على حساب الجنوب اللبناني

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إن إسرائيل تحاول تحقيق انتصار حتى ولو على حساب الجنوب اللبناني، حيث يسعى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، توزيع الحرب في المنطقة وإطالتها.

وأضاف "عز العرب" خلال مداخلة برنامج "الشرق الأوسط"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف الذي حققه نتنياهو، هو ما يرتبط باستهداف كوادر حركة حماس في جنوب لبنان وهو صالح العاروري.

ونوه الخبير بمركز الأهرام للدراسات، بأن نتنياهو يريد توسيع دائرة الحرب؛ لتشمل أطراف المقاومة في المنطقة، والتي تتمثل في “حزب الله" و"الحوثيين”، وغيرهما من أذرع المقاومة في المنطقة.

وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو، مدرك بأنه يعطل المفاوضات التي تسعى لحل الدولتين والوصول لهدنة في قطاع غزة، أو إدخال المساعدات للقطاع المنكوب.