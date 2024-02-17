قبل رمضان.. برلماني يعلن مفاجأة جديدة بشأن قانون فصل العامل متعاطي المخدرات

أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجميع يسعى لحماية المجتع من أي مشكلة أو ضرر، وأن هناك تطورات بشأن مناقشة القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظف حالة الاكتشاف أنه يتعاطى المواد المخدرة.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك ضحايا للتطبيق من عام 2021، وحتى اليوم، وبعد ذلك تم عمل بعض التعديلات على هذا القانون، لمواجهة أي مشكلة كانت بالقانون السابق.

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد سيتيح لـ المواظف الذي تم فصله، بسبب تعاطي المخدرات، أن يتقدم بطلب والتماس، من أجل العمل مرة أخرى، وأن الجميع يعمل من أجل المصلحة العامة، والتعديلات الجديدة سيكون بها أشياء للحفاظ على حقوق الموظف.

وأشار إلى أن إقرار التعديلات على هذا القانون قد تتم قبل شهر رمضان، أو على الأكثر ستتم بعد رمضان.