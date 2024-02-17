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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يسجل رقما قياسيا غير مسبوق مع النصر السعودي أمام الفتح

رونالدو
رونالدو

سجل كريستيانو رونالدو قائد النصر، رقم غير مسبوق، خلال مباراة الفتح، اليوم السبت، في الجولة 20 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن الدون البرتغالي من هز شباك الفتح، عن طريق تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 17.

وسبق لرونالدو، تسجيل هاتريك في شباك الفتح، خلال مباراة الدور الأول هذا الموسم، وهي المباراة التي حسمها النصر 5-0 في الجولة الثالثة، يوم 25 أغسطسالماضي.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن رونالدو كرر ما فعله زميله تاليسكا الموسم الماضي بتسجيله في شباك الفتح ذهابًا وإيابًا.

وكان تاليسكا قد سجل هدفا في ذهاب الموسم الماضي 2-2، وهدفين في مباراة الإياب 3-0.

وأضافت الشبكة أن كريستيانو بات أول لاعب في تاريخ النصر يسجل 4 أهداف في شباك الفتح خلال موسم واحد.
 

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