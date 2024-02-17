مصر تبلغ إسرائيل بخطورة نزوح الفلسطينيين من رفح على الأمن القومي

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الصراع الحالي هو الخامس في قطاع غزة، ويجب أن ننظر إلى مستقبل أفضل، وقال شكري، اليوم السبت، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العرب يدينون أي استهداف للمدنيين والصراع بدأ قبل السابع من أكتوبر.

وأوضح، أن هناك أمورًا تتعلق بحق الدفاع عن النفس وأيضًا الحق في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير، وأن أي عمليات عسكرية شاملة في قطاع غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية، مؤكدًا أننا أكدنا لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية يشكل خطرًا على أمننا القومي.

وأوضح أن مصر توفر الدعم الممكن وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.