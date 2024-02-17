رونالدو يقود النصر لفوز على الفتح في دوري روشن السعودي

نجح النصرفي تحقيق فوز صعب على ضيفه الفتح بنتيجة 2-1، على ملعب "الأول بارك" مساء اليوم السبت ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 49 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويضيق الفارق مع المتصدر الهلال إلى 4 نقاط فقط، علما بأن "الزعيم" سيلعب مع الرائد غدا الأحد ضمن نفس الجولة.

وحقق النصر فوزه الخامس على التوالي في الدوري، منذ الخسارة أمام الهلال مطلع ديسمبر الأول الماضي في الديربي.

أما الفتح فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.

تقدم كريستيانو رونالدو للنصر في الدقيقة 17، لكن سالم النجدي أدرك التعادل للفتح في الدقيقة 29، إلا أن أوتافيو مونتيري أحرز هدف أصحاب الأرض الثاني في الدقيقة 72.

ورغم الفوز، إلا أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو خسر جهود الثلاثي راغد النجار وسلطان الغنام وأتافيو، للإصابة.