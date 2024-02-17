لدعمه فلسطين | محلل عسكري: أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي هدفها هز الجانب المصري

قال اللواء حمدي بخيت المحلل العسكري والاستراتيجي أن أكاذيب الاحتلال الإسـرائيلي هدفها هز الجانب المصري لأن مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية.



وأوضح حمدى بخيت خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، ترويج الشائعات على مصر هي حرب نفسية على هامش الأزمة لأن مصر هي الطرف الذي يقف صامدا لحماية القضية الفلسطينية.

الخبرة والهدوء

وأكد المحلل العسكري أن اسرائيل ومن يدعمها في الغرب يقومون بأدوار موزعة على الأرض من دعم واضح لإسرائيل.

وأثنى اللواء حمدي بخيت على القيادة السياسية المصرية مؤكدا أنها تدير الأزمة بمنتهى الخبرة والهدوء وإسرائيل حاليا لا تستطيع أن تواجه عمليات عسكرية على الحدود مع مصر.