نشرة الفن| لا علاقة للأوبرا بتنظيمها.. تفاصيل حفل «ليال مصرية سعودية».. مصطفى كامل يعلن التجهيز لـ«عمومية» في نقابة الموسيقيين

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

نشر الحساب الرسمي لـ "عرب وود" على موقع إنستجرام ، فيديو للهضبة عمرو دياب وهو يغني أحدث أغاني ألبومه الجديد، أثناء إحياء حفله أمس الجمعة على مسرح المنارة بالقاهرة وسط حضور جماهيري ضخم.

تقام غدا يوم الأحد الموافق ١٨ فبراير ، أولي حفلات باسم “ليال مصرية سعودية” ، وسيحيي الحفل كل من شيرين عبد الوهاب، محمد منير وماجد المهندس فى دار الأوبرا المصرية .

طرح الفنان حسام حبيب، أحدث أغانيه الجديدة «كدابة» من خلال حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» ، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وهي نفس الشركة التي تنتج لشيرين عبد الوهاب .

روجت نيللي كريم، عن مسلسلها الجديد التي تشارك به في رمضان المقبل 2024، والذي يحمل اسم "فراولة"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن عقد جمعية عمومية؛ لعرض ميزانية النقابة كاملة، ومناقشتها، طبقا للقانون.