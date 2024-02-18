مفاجأة.. مرتضى منصور يدافع عن حازم إمام لأول مرة| فيديو

قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، إن حازم إمام لا يتحمل مسئولية خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية، فهو لم يكن موجودا في الملعب، ولم يلعب ضربات الجزاء، ومن يتحمل المسئولية هم اللاعبين.

وقضت محكمة النقض بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها، وإيقاف تنفيذ الحكم.

وكانت نيابة النقض أوصت - في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

كانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس 2023، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.