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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2008 يهزم فيوتشر بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

أهلي 2008
أهلي 2008

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزا خارج ملعبه على مودرن فيوتشر، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الجمهورية.

افتتح حمزة عبد الكريم التسجيل للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف عمر أسامة هشهش الهدف الثاني في الدقيقة 50، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2-0.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: آدم علاء - عمر كمال - عمر هشهش - محمد صبري شندي.

وسط الملعب: يوسف حلمي - صالح موسى - صالح موسى - ياسين ياسر - يوسف علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك سيف أحمد بدلًا من عمر العدوي، وحسن شريف بدلًا من صالح موسى، ويوسف عبد العزيز بدلًا من يوسف علاء، وأحمد رضا بدلًا من يوسف حلمي، وفارس محمد بدلًا من آدم علاء.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 54 نقطة، وسجل 68 هدفًا مقابل 26 هدفًا في مرماه. 
 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.

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