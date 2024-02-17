سماح أبو بكر: نتحدث عن الأطفال كثيرًا لكن لا نتكلم معهم

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن الشكوى المتكررة من الأطفال هي أن لا أحد يتحدث معهم أو يسمعهم أو يعطيهم الوقت.

وأضافت أبو بكر خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الكثير من الأهالي لا يفرقون بين الرعاية والتربية، فالرعاية هي توفير مدرسة جيدة ونادٍ وملابس والألعاب لابني، لكن التربية شيء آخر، وهي أن أتحدث معه، وأعرف كيف يفكر، ومن هم أصحابه؟".

وتابعت: “يجب أن نخصص نصف ساعة يوميًا للحديث مع الأبناء عن يومهم، وما أكثر شيء أسعده أو أحزنه” مؤكدة أن ذلك "يشعر الطفل أن هناك من يسمعه".

وأردفت: "هذا ما جعلني أن أقول أننا نتحدث عن الأطفال كثيرًا لكن لا نتحدث معهم".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.