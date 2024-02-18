عضو بتعليم يكشف أسباب عودة التحسين للثانوية العامة.. فيديو

تحدث الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن مشروع قانون جديد للثانوية العامة يتضمن نظام التحسين.

وقال حسام المندوه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الثانوية العامة هي بعبع كل البيوت، وفيها تكلفة مبالغ فيها جدا، ونظام القبول في الجامعات مرتبط يزيد من الضغط النفسي لدى الطلاب".

وأضاف: "فكرة أن تكون الثانوية العامة هي الفرصة الوحيدة شيء غير عادل، وهي أن تكون فرصة وحيدة للامتحان إذا أصبت فيها دخلت الكلية وإن لم أوفق فحياتي تدمرت، ومن هنا تأتي فكرة التحسين".

وأشار إلى أن التحسين له أوجه إيجابية وأوجه سلبية، والوجه الإيجابي هو أنه يعطيني فرصة أخرى إذا لم أوفق في المرة الأولى أوفق في المرة الثانية ففي هذه الحالة لا تسبب الثانوية ضغطا على الطلاب.

وأوضح، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه سيتم بحث أيضا هل سيتم التحسين بمقابل مالي أم لا، لأن عمل الامتحان أكثر من مرة مكلف جدا.

