عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بتعليم يكشف أسباب عودة التحسين للثانوية العامة.. فيديو

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تحدث الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن مشروع قانون جديد للثانوية العامة يتضمن نظام التحسين.

txt

مؤسس «أمهات مصر» تدعو الطلاب للاستعداد مبكرا لـ امتحانات الثانوية العامة

txt

لطلاب الثانوية العامة.. خبير يتوقع كليات تتصدر تنسيق 2024

وقال حسام المندوه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الثانوية العامة هي بعبع كل البيوت، وفيها تكلفة مبالغ فيها جدا، ونظام القبول في الجامعات مرتبط يزيد من الضغط النفسي لدى الطلاب".

 

وأضاف: "فكرة أن تكون الثانوية العامة هي الفرصة الوحيدة شيء غير عادل، وهي أن تكون فرصة وحيدة للامتحان إذا أصبت فيها دخلت الكلية وإن لم أوفق فحياتي تدمرت، ومن هنا تأتي فكرة التحسين".

 

وأشار إلى أن التحسين له أوجه إيجابية وأوجه سلبية، والوجه الإيجابي هو أنه يعطيني فرصة أخرى إذا لم أوفق في المرة الأولى أوفق في المرة الثانية ففي هذه الحالة لا تسبب الثانوية ضغطا على الطلاب.

 

وأوضح، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه سيتم بحث أيضا هل سيتم التحسين بمقابل مالي أم لا، لأن عمل الامتحان أكثر من مرة مكلف جدا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الجديد.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

بدءاً من الغد.. العدل الدولية تنظر في جلسات تاريخية شرعية احتلال فلسطين

واشنطن تلوح بالفيتو.. مجلس الأمن يُصوّت على قرار جزائري حول غزة الثلاثاء المقبل

مباحثات لرئيس مجلس النواب الأردني مع رئيس المجلس الوطني الاماراتي

لسنا منافسين.. بكين تطالب كندا بالتوقف عن تضخيم نظرية التهديد الصيني

3 إجراءات عاجلة بجميع مدارس الجمهورية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب

لماذا الحوقلة من كنوز الجنة.. وما علاقة الأهرامات بـ لا إله إلا الله؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل بدائل القهوة بنفس التأثير والفوائد

مكشوف البطن.. فستان كارمن بصيبص يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

حلاق يحرق شعر زبائنه بالنار.. ما السبب؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد يفقد أمه ويتزوج من ناهد السباعى بمحارب

بسبب السيلفي ..مقطع فيديو مروع لشاب يلقى مصرعه

امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

حقيقة العثور على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ