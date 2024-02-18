أستاذ علوم سياسية: الحفاظ على إسرائيل الأهم بالنسبة لأمريكا

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل بالنسبة لأمريكا تعتبر أهم دولة بالمنطقة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": “كل ما يقال عن بايدن ودولة الاحتلال هو بروباجندا بمعنى الكلمة”، موضحا أنه رغم كل القواعد الأمريكية في المنطقة العربية إلا أنه لن يملأ أحد مكان دولة الاحتلال.

وأشار إلى أن الحفاظ على إسرائيل هو أهم شيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية"، متابعا: "البعض يقول إن هناك خلاف بين بايدن ونتنياهو وكل هذا عبارة عن بروباجندا".