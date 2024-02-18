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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجته وصديقه وفتاتين.. سفاح الجيزة ينتظر الإعدام الثاني

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

حددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير الجاري لنظر الطعن رقم 12400 لسنة 91 أمام دائرة الأحد للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة".

ونستعرض جرائم سفاح الجيزة كالآتي:

القصة الكاملة لـ سفاح الجيزة

وكانت قد أيدت محكمة النقض حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير، وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

كانت الدائرة "د" بمحكمة النقض، قضت، الخميس، برفض طعن المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على الحكم الصادر ضده بتأييد أول حكم إعدام فى قضية قتل فتاة في الإسكندرية، في الطعن رقم 9046 لسنة 91 جنايات إعدام في القضية رقم 2340 لسنة 2021 ثان المنتزه جزئية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات مديرية أمن الجيزة عن مفاجآت في قضية سفاح الجيزة الذي قتل 4 أشخاص "زوجته وصديقه وفتاتين أخريين"، حيث تبين أن إحدى ضحايا قذافي فراج كانت شقيقة زوجته حيث كان على علاقة عاطفية بها بعدما أوهمها بحبه لها ورغبته في الزواج منها حتى نشأت بينهما علاقة غير شرعية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من حبيبته عندما شاهد شقيقتها التي حضرت اليها في مرة أثناء عملها معه في مكتبة بالجيزة فأعجب بشقيقتها وتقدم للزواج منها وعندما علمت حبيبته هددته بفضح علاقتهما، خاصة بعد ما حدث بينهما من علاقة آثمة فقرر التخلص منها حيث خنقها ودفنها في شقة ببولاق الدكرور، ثم ذهب لشقيقتها وعقد عليها القران قبل اكتشاف اختفاء شقيقتها.

كما أشارت التحريات إلى أن المتهم القذافي فرج كان يقضي عقوبة السجن بتهمة السرقة حيث كان تزوج من طبيبة صيدلانية في الإسكندرية باسم مزيف عقب انتحاله صفة صديقه المجني عليه الأول وبعد عدة سنوات اكتشفت الطبيبة زواجه من سيدة أخرى باسم مزيف اخر فنشبت بينهما عدة خلافات ولذلك قرر المتهم الانتقام منها فتخفى في ملابس حريمي "نقاب" وصعد إلي شقة والدها واستولى علي مبلغ مليون جنيه ومصوغات ذهبية وفر هاربا، عندما ابلغ حما المتهم عن الجريمة قامت الأجهزة الأمنية حينها بمراجعة كاميرات المراقبة وأجرت عدة تحريات ووزعت نشرة بمواصفات المسروقات حتى القي القبض عليه اثناء بيع المصوغات وتم حبسه في أحد سجون الإسكندرية.

وتبين أن الواقعة تم اكتشافها بالصدفة أثناء إنهاء إجراءات خروج مسجل خطر من السجن، تبين أنه ورد اسمه في قضية اختفاء زوجته، ومن هنا تم ضبطه واعترف بدفنها منذ 5 سنوات، وأثناء استخراج الجثة تم العثور على جثة رجل آخر معها وتبين أنه صديق المجني عليه قتله أيضا وانتحل صفته لمدة 5 سنوات.

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زوجته وصديقه وفتاتين.. سفاح الجيزة ينتظر الإعدام الثاني


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