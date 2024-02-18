الصحة: توقيع عقوبات على المقصرين في 3 مستشفيات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل زيارة وزير الصحة إلى مستشفى قويسنا المركزي، قائلا إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة زار 3 مستشفيات بشكل غير مرتب لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطن .

وأضاف متحدث الصحة،

خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوزير رصد مخالفات في بعض المستشفيات وانضباط في مستشفيات أخرى، واكتشف نسبة غياب كبير في الطواقم الطبية في مستشفى قويسنا المركزي.

ونفى عبد الغفار ما تردد بشأن أن وزير الصحة لم يجد أطباء في مستشفى الشروق التي زارها، موضحا: “كان في نسبة غياب مؤثرة ولكن لا تصل لعدم وجود أطباء”، وتقرر توقيع عقوبات على المقصرين.