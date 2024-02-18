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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل أعمال يحول طائرة بوينج 737 إلى فيلا فاخرة.. كيف ذلك؟

طائرة بوينج 737
طائرة بوينج 737

تعتبر فكرة تحويل طائرة تجارية متقاعدة إلى فيلا فاخرة من بين الأفكار الجريئة والمبتكرة في مجال العقارات الفاخرة. 

يشارك رجل الصناعة المعروف أناند ماهيندرا مقطع فيديو مذهل يظهر تحول طائرة بوينج 737 إلى فيلا فاخرة على قمة منحدرات نيانج في بالي بإندونيسيا. 

يقدم الفيديو جولة افتراضية داخل الطائرة، حيث يمكن رؤية الغرف الرئيسية والمرافق المميزة مثل المسبح اللانهائي والشرفة التي تطل على المحيط الهندي.

تم شراء الطائرة من قبل رجل الأعمال الروسي فيليكس ديمين في عام 2021، وتحولت إلى منتجع فاخر افتتح أبوابه في عام 2023. 

وسرعان ما أصبحت هذه الفيلا النفاثة المميزة واحدة من أرقى المنتجعات الفاخرة في العالم، مما جعل العديد من المهتمين يعبرون عن رغبتهم في الحصول على فرصة للإقامة فيها.

وبفضل مشاركة ماهيندرا لتفاصيل هذا المشروع الفريد، تجذب الفيلا النفاثة الانتباه والإعجاب، وتعتبر وجهة مثالية للراغبين في تجربة فريدة ومميزة في بالي. 

ولا يقتصر التمتع بالمكان على مالكيه فقط، بل يمكن للمهتمين أيضًا استئجار الفيلا لقضاء إجازة فاخرة لا تُنسى.

https://www.instagram.com/reel/C2fSZpIP3-7/?igsh=MWcyYmY2ZGViZG91bQ==

طائرة بوينج بوينج 737 رجل أعمال فيلا فاخرة

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