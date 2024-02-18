رئيس «ميدياما» الغاني: «الشناوي» أفضل لاعب في الأهلي وقادرون على الفوز يوم الجمعة

قال توني أوبين، رئيس نادي ميدياما الغاني، إن النادي الأهلي سيصل خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن فندق إقامة الأهلي يبعد عن ملعب المباراة بثلاثين دقيقة.

وأكد رئيس نادي ميدياما الغاني في تصريحات خاصة لبرنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة (mbc مصر): "لدينا مباراة مهمة وصعبة ونعلم أن الأهلي فريق قوي ومن أندية القمة في مصر ولديه لاعبون كثيرون من صفوف منتخب مصر أبرزهم محمد الشناوي لكننا قادرون على الفوز ويجب الفوز على الأهلي وسباب بلوزداد".

وأوضح: "قدّمنا مباراة جيدة في القاهرة وكنا نستطيع الفوز وكنا خصمًا عنيدًا وفي لقاء الجمعة نجهز خططنا وسنفوز في المباراة".