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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثروت سويلم يكشف عن بشرى سارة للجماهير بعد تولي حسام حسن قيادة المنتخب

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن كواليس زيادة أعداد الجماهير داخل مدرجات الملاعب، جاءت بعد تعاون كبير من الجهات الأمنية التي تسعى لدعم المنظومة الكروية، خاصةً بعد تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر والذي يلقى كل الدعم.

وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كانت الرغبة موجودة من الجهات الأمنية لزيادة الجماهير، ولكن بعد طلب حسام حسن رغبته في زيادة الجماهير، تم الحصول على موافقة زيادة العدد إلى 20 ألف متفرج ونتمنى من الجماهير التعاون معنا وعدم افتعال أي أعمال شغب ونسعى للعب بالسعة الكاملة في الموسم المقبل".

وأضاف ثروت سويلم: "ما حدث في جلسة رابطة الأندية مع حسام حسن والجهاز الفني لمنتخب مصر، هو التأكيد على حرص الرابطة على تدعيم الجهاز الفني بالكامل، وأن يكون هناك دعم كامل ومطلق من جانب الرابطة، لتوفير سبل النجاح".

واستطرد: "حسام حسن طلب زيادة أيام معسكر شهر مارس المقبل، وسوف نعمل على التنسيق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، لتوفير الوقت المناسب، وسيكون المعسكر قريباً من إقامته يوم 12 مارس المقبل".

واختتم: "كان من المتفق إنهاء الدوري 30 يوليو ولكن لا توجد مشكلة في نهايته 15 أغسطس المقبل على سبيل المثال لنجاح جهاز منتخب مصر، وعدم وجود جدول منتظم بسبب مواعيد البطولات الإفريقية غير المنتظمة".

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