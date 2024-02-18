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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لندن: ندرس فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية وفاة نافالني

صدى البلد

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، إن المملكة المتحدة ستدرس فرض عقوبات أحادية ضد روسيا فيما يتعلق بوفاة المعارض أليكسي نافالني.

وأضاف كاميرون في تصريح صحفي: "ننظر إلى ما إذا كان هناك أفراد مسؤولون عن هذا وما إذا كانت هناك تدابير وإجراءات فردية يمكننا اتخاذها.. نحن لا نعلن عنها مقدما، لذلك لا أستطيع أن أقول المزيد".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريحات السياسيين الغربيين بشأن وفاة نافالني مسعورة وغير مقبولة، ولا توجد حتى الآن معلومات نهائية من الأطباء وخبراء الطب الشرعي حول سبب وفاته.

بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رد الفعل الفوري لقادة دول "الناتو" على وفاة نافالني وإصدارهم الاتهامات المباشرة ضد روسيا يفضحهم، مضيفة أنه في الوقت الذي لم تصدر فيه أي نتائج عن فحص الطب الشرعي، كانت استنتاجات الغرب جاهزة مسبقا.
 

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