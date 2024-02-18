زلزال بقوة 5 درجات يهز مدينة أكابولكو في المكسيك

ذكر المركز القومي لرصد الزلازل في المكسيك أن زلزالاً بلغت قوته 5 درجات وقع قرب منتجع أكابولكو على ساحل المحيط الهادي، السبت.

وكتب مارتي باتريس رئيس بلدية العاصمة مكسيكو سيتي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الإنذار من الزلازل دفع سكان المدينة إلى مغادرة منازلهم، لكن لم تقع أضرار.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.