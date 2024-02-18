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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء اليوناني يزور الهند لأول مرة منذ 15 عاما

صدى البلد

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، سيقوم بزيارة رسمية للهند يومي 21 و22 فبراير الحالي؛ تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي. 

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مسئول يوناني - على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة - إلى الهند منذ 15 عاما، حيث جرت آخر زيارة على مثل هذا المستوى خلال شهر يناير عام 2008، وقام بها رئيس الوزراء اليوناني - في ذلك الوقت - كوستاس كارامانليس.

وأضاف البيان أن وفدا رفيع المستوى يضم مسئولين يونانيين وكبار رجال الأعمال، سيرافق رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، خلال الزيارة ، وأن رئيس الوزراء الهندى سيجرى مباحثات ثنائية مع نظيره اليوناني، وسيقيم مأدبة غداء؛ تكريما للوفد اليوناني. 

ولفت البيان إلى أن العلاقات الهندية اليونانية كانت قد ارتقت لمستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي لليونان في شهر أغسطس عام 2023، حيث صرح رئيس الوزراء مودي - بعد تلك الزيارة - بأنها أضافت قوة دفع للصداقة بين البلدين وللعلاقات الشعبية، بوجه خاص، ورحب بانضمام اليونان للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن العلاقات الهندية اليونانية تستند إلى قيم ثقافية مشتركة ونمو اقتصادى سريع، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الأمن والدفاع والملاحة البحرية والتقارب في وجهات النظر بشأن القضايا الاقليمية والعالمية. 

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