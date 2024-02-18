الهلال الأحمر بشمال سيناء: مصر تعمل بشرف ومروءة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

أكد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، ردا على الشائعات والادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بشأن عرقلة مصر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، أن الدولة المصرية تعمل بشرف ومروءة من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ونحن مستمرون في توصيل كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر كل المحاور.



وأشار زايد، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، إلى أنه لا يمكن المزايدة على دور مصر تجاه قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.



وأضاف أن مصر قدمت ثلاثة أضعاف المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، مستذكرا في الوقت نفسه بأن وزير الخارجية البريطاني وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي جاءوا بأنفسهم إلى معبر رفح وشاهدوا الشاحنات المكدسة أمام المعبر.

