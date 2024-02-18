"الجمهورية": توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في مقدمة أولويات الحكومة

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين يأتي في مقدمة الأولويات للحكومة المصرية ونحن على أبواب الشهر الكريم حيث انطلقت معارض "أهلًا رمضان" في مختلف الأنحاء وعرض كميات إضافية من السلع وطرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والبيض والسكر والزيت والأرز والمكرونة بأسعار مخفضة.



وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، أن وزارة الداخلية أطلقت فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد مع قرب حلول رمضان لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة 40% مع زيادة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة.



وأضافت أن الإقبال الكبير من المواطنين على منافذ مبادرة "كلنا واحد" يؤكد جودة السلع المعروضة وانخفاض أسعارها بصورة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وتسهم بدرجة كبيرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار التجار والأسواق.



واختتمت الصحيفة قائلة: "توفير السلع وكافة احتياجات المواطنين ومضاعفة منافذ التوزيع وطرح كميات إضافية من كافة السلع يأتي في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية".

