بجسم ممشوق.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت ياسمين في الصورة بملابس رياضية أثناء ممارسها ميرانها اليومي.

وتفضل النجمة ياسمين صبري الأزياء التي تبرز سحر قوامها الرشيق ووزنها المثالي لتخطف الأنظار أينما ظهرت.

وكانت قد بدت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسما، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش ناعم باللون الابيض، بشكل مثير، لتخطف الأضواء من جديد.

أما من الناحية الجمالية، فضلت تسريحة شعر ناعمة، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه ليتناغم مع لون بشرتها