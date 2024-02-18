محمد شريف يوجه رسالة خاصة لـ متابعيه عبر إنستجرام

شارك اللاعب محمد شريف مهاجم الأهلي السابق صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر محمد شريف في الصور من داخل سيارته بإطلالة متميزة.

وكتب شريف:مهما بدت الحياة سيئة، إلا أن هناك دائما شئ جيد ف ابتسم.

كشف محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، مفاجأة عن مفاوضات الزمالك معه بعد الانتقال للدوري السعودي.

وقال شريف خلال حواره بقناة ام بي سي مصر،:" لم يتواصل أحد من نادي الزمالك معي للانتقال له خلال الانتقالات الشتوية علاقتي بالمسئولين جيدة واحترام تعاقدي مع أي نادي أتواجد فيه.

وأضاف شريف،:" في حالة عودتي للدوري المصري لن ألعب سوى للأهلي لأني صنعت انجازات جيدة داخل النادي، متابعا: " عاوز علاقتي تكون كويسه مع الجماهير ومش عاوز كلمه سيئة تقال ضدي".