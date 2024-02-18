قصف إسرائيلي مكثف على مناطق السواحل الغربية لمدينة رفح

قالت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق السواحل الغربية لمدينة رفح.

وأوضحت وسائل الإعلام إن هناك قصف إسرائيلي مكثف على مناطق عدة في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الفلسطيني إن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشل شهداء وجرحى من قطعة أرض يسكنها نازحون استهدفها الطيران الإسرائيلي منتصف ليل السبت.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف مناطق شرق رفح بقصف عنيف، مشيرة إلى أن البحث لا يزال يجري عن مفقودين آخرين تحت الأنقاض.

وفتحت زوارق حربية إسرائيلية النار وأطلقت قذائف مدفعية في بحر رفح، وعلى شاطئها جنوب قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية،

وذكرت وسائل الإعلام، أن الطيران الإسرائيلي استهدف مناطق شرق رفح بقصف عنيف.