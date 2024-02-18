بالقانون.. أمريكي عاش سنوات بأفخم فندق دون إيجار والآن يسعى لامتلاكه| كيف؟

استطاع رجل أمريكي يبلغ من العمر 48 عاما العيش في فندق في نيويورك لأكثر من 4 سنوات بدون إيجار والآن يسعى لامتلاكه مما تسبب في إلقاء القبض عليه، لكن كيف استطاع فعل ذلك؟!

تقول وثائق المحكمة وبياناتها إن الأمريكي (ميكي باريتو) حجز إقامة لليلة واحدة في فندق نيويوركر بمانهاتن في يونيو 2018، لكنه طلب بعد ذلك من الفندق منحه عقد إيجار للغرفة، مستشهداً بقوانين تثبيت الإيجارات في المدينة والتي تمنح المقيمين حق الإقامة في غرف فردية في مبنى إيجار لمدة ستة أشهر.

من غرفة واحدة لفندق كامل!

وعندما رفض الفندق ذلك، رفع (باريتو) الأمر إلى المحكمة ثم استأنف الحكم الذي رفض هذا الطلب أمام المحكمة العليا في نيويورك، وبالفعل وافقته المحكمة ومنحته غرفة واحدة.

بعد عام من حكم المحكمة وتحديدًا في مايو 2019، قدم باريتو وثائق ملكية مزورة، ساعيًا إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وهو نقل ملكية الفندق بأكمله من (جمعية الروح القدس لتوحيد المسيحية العالمية) إلى نفسه.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، تمكن باريتو بعد ذلك من إقناع المسؤولين في وزارة المالية بالمدينة بأنه المالك الحقيقي للفندق، وأن الحكم السابق الذي منحه غرفة في المبنى كان في الواقع منحه ملكية الفندق أي المؤسسة بأكملها!

نجح المالك الفعلي للفندق لاحقًا في الحصول على أمر من المحكمة يمنع باريتو من الادعاء بأنه المالك وتقديم مستندات كاذبة إضافية، لكنه الآن متهم بانتهاك هذا الأمر من خلال تقديم المزيد من المستندات المزورة في أبريل وسبتمبر من العام الماضي.

وتعليقًا على القضية، قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج: “كما زُعم، ادعى ميكي باريتو مرارًا وتكرارًا وبشكل احتيالي ملكية أحد أشهر معالم المدينة، فندق نيويوركر.

ومن المقرر أن يمثل (بارتيو) أمام المحكمة في بداية شهر مايو من العام الجاري.