نتنياهو لم يحقق انتصارًا.. «أشتية»: مصر لن تسمح بدخول اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن مصر لن تسمح بدخول اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها.

وأضاف أشتية في تصريحات اليوم الأحد، أنه لا يجب دفع أهل غزة نحو معبر رفح، لافتًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

ولفت إلى أن تاريخ فلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر ونحن نعاني منذ 1948، مستطردًا "نحتاج أولا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأشار "ما نحتاجه الآن هو وقف إطلاق نار فوري والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة".

وتابع أشتية قوله: "الحديث حول حل الدولتين بدأ منذ 33 عامًا ونحتاج إلى الانتقال لمرحلة التنفيذ".

وأوضح أن "فلسطين توافق من جانبها على حل الدولتين بمن فيها حماس ولا تجد شريكًا يوافقها الرأي من جانب إسرائيل".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب حتى نهاية العام.