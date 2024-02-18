الرعاية الصحية: اعتماد 4 وحدات ومركزين لطب الأسرة بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد ست منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أول محافظات الصعيد تطبيقًا لنظام التغطية الصحية الشاملة.

وذكرت هيئة الرعاية الصحية، في بيان، أن المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، شملت مركزي طب أسرة "أصفون ، والدير"، ووحدات طب أسرة "النمسا، الدولي، جزيرة أرمنت، الغريرة" التابعين للهيئة في الأقصر.

وأوضحت الهيئة أن المنشآت الست قدمت ما يقرب من 750 ألف خدمة طبية حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات المواطن الصحية، والتي يتم تقديمها تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد السبكي، أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفاءتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية، فيما يعزز جودة مخرجات العمل محور رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة بمحافظة الأقصر يبلغ 59 منشأة معتمدة كليًا ومبدئيًا.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، كافة الجهود المبذولة من فرق العمل بالمنشآت التي تم اعتمادها وكل من أسهم في هذا الإنجاز، تحقيقًا لاستدامة جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.

