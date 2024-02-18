لايمس السلامة الإنشائية|أول تصريح من الطرق والنقل بالإسماعيلية عن تآكل فاصل كوبري كافور

أكد المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالاسماعيلية، أن تعرض الفاصل الحديدي لكوبري كارفور بحي أول، لا يمس السلامة الإنشائية واصفه بالحادث العارض.

حيث أكد “الشيمي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حياله علي مدار اليوم، وأنه لا يؤثر علي سلامة العبور.



وتداول مستخدمو الفيس بوك، فجر اليوم، منشورًا كاذبًا عن كوبري منطقة كارفور بمحافظة الاسماعيلية، تحت عنوان « كوبري كارفور وقع»، وهو ما أثار الفزع في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

من جانبها أكدت المصادر الرسمية في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه لا صحة لهذه الشائعة، موضحة حقيقة الأمر وهو تعرض الفاصل الحديدي للكوبري للتمدد والتأكل، نافية تأثر حركة العبور بالحادث العارض، لافتة الي التحرك السريع من مديرية الطرق والكباري بالمحافظة لاتخاذ إجراءات الحماية والمعالجة العاجلة.

كما أشارت المصادر إلي ان الكوبري تم إنشاؤه قبل 5 سنوات، وفقا للمعايير القياسية.



من جانبها كشفت مصادر رسمية بمديرية الطرق والكبارى، أن تآكل فواصل التمدد يرجع إلى الحمولات الزائدة للشاحنات وسيارت النقل مما يجعل هذه الفواصل عرضه للتآكل السريع ويقلل من عمرها الافتزاضى.

اختتمت المصادر مؤكدة بدء أعمال إصلاح وصيانة فواصل التمدد المعدنى المتآكل بكوبرى الوراق.

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