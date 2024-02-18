أحمد دياب: تطبيق قرار زيادة عدد الجماهير لـ 20 ألف بداية من اليوم

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إن قرار زيادة عدد الجماهير لـ 20 ألف مشجع في الدوري المصري الممتاز وكأس الرابطة موسم 2023-2024، إنجاز جديد يحسب للرابطة.



وأضاف أحمد دياب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «هاني حتحوت» في برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن رابطة الأندية استلمت مهمتها وكان عدد الجماهير المسموح به هو 25 فرد فقط من إدارات الأندية.



وواصل أحمد دياب، أن قرار الرابطة سيتم تطبيقه غداً من خلال مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري، وسيتم السماح بحضور 20 ألف مشجع في المدرجات، مناشداً جميع إدارات الأندية بالتعاون مع الرابطة في ظهور المدرجات كما كانت سابقة موجهاً الشكر إلى الأجهزة الأمنية وكل من ساهم في زيادة عدد الجماهير في المدرجات.



وأشار أحمد دياب، أن هناك ملاعب لا تسع لتلك الأعداد وسيتم مراجعة تلك الملاعب في المرحلة المقبلة، قائلاً «لم يتم الاستقرار حتى الآن اذا كان الـ 20 ألف مشجع مقسمين بين الناديين أم يكون هذا العدد إجمالي الحضور بين الفريقين».



ونتمنى أحمد دياب، خلال تصريحاته، مشاهدة 20 ألف مشجع في كافة مباريات من أجل زيادة العدد مرة أخرى في وقت لاحق.



وعن إمكانية تغيير أسعار التذاكر المباريات من أجل التواجد في المدرجات، قال أحمد دياب،:« لا يمكن تغيير ثمن تذكرة حضور المباراة في الوقت الحالي وسندرس هذا الأمر في وقت لاحق».