جنرال إسرائيلي ينتقد نتنياهو بشأن "الانتصار المطلق" على حركة حماس

انتقد اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عاموس جلعاد، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته بشأن "الانتصار المطلق" على حركة حماس.

وقال جلعاد في مقابلة إذاعية: لا يوجد شيء من هذا القبيل إذا لم يعود المختطفون، هذا إهمال غير مسبوق من قبل الدولة لمواطنيها".

وأضاف: كان ينبغي أن نشارك في مفاوضات في القاهرة بصورة أكبر، أعط الأمل، أظهر أنك تفعل شيئًا ما. من الذي يدير المفاوضات بشكل علني؟ يبدو لي أن كل هذه الاعتبارات خارجة عن الموضوع نفسه. لماذا لا نقدم مقترحات؟ كيف يضرنا هذا؟ نحن بحاجة إلى أن نظهر أنه يتم فعل كل شيء لإعادتهم".

وتابع: إذا لم يكن هناك طريق سياسي للسيطرة على غزة، فنحن محكومون بالوصول إلى طريق مسدود هناك".