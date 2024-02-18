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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العامة للاستثمار:  إطلاق منصة لتوثيق الجمعية العمومية للشركات خلال أيام

صدى البلد

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تعتزم توثيق الجمعيات العمومية للشركات إلكترونياً خلال 24 ساعة، بعد أن تم تجهيز المنصة المخصصة لذلك، والتي سيتم إطلاقها خلال أيام.

وأضاف هيبة، خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم، الأحد، أنه تم توقيع 9 مذكرات تفاهم بين مصنعين وهيئات أخرى لبدء إنشاء مشروعات لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.

وأوضح أن الاقتصاد الوطني يشهد تغييرًا جذريًا في أسلوب عمله، لا سيما في ظل التحديات الحالية، وهناك استراتيجيات واضحة للخروج من هذه التحديات.

وأشار إلة أن هناك سعيا إلى فتح الاقتصاد الوطني أمام الاقتصاد الخاص، لافتًا إلى أن نسبته في القطاع الخاص تصل إلى 65%.

 

وذكر أن هناك استراتيجيات خاصة لقطاعات بعينها، وبدأ العمل على هذه الاستراتيجات، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت ظهور مستهدفات وأنشطة واضحة تسعى الهيئة إلى العمل عليها أو المشاركة فيها.


 

الهيئة العامة للاستثمار الجمعيات العمومية للشركات صناعة السيارات الاقتصاد الوطني

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