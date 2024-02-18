بعد تهديدات.. مستشار عائلات الأسرى الإسرائيليين يستقيل من منصبه

أعلن مستشار عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، رونين تسور، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وكتب تسور بيانا جاء فيه: "في اجتماع أهالي الأسرى الذي جرى صباح اليوم، أعرب أهالي الأسرى عن قلقهم البالغ إزاء ردود أفعال الأحزاب السياسية في التحالف على مشاركتي في إدارة المقر".

وأضاف: “في هذه اللحظة الصعبة والمؤلمة، لا أنوي السماح لأي جهة سياسية بتهديد أهالي الأسرى الإسرائيليين بشكل مباشر أو ضمني وجعلهم رهائن لدى جهات سياسية عديمة الضمير والأخلاق”.

وتابع: "لقد تقرر بالإجماع أنه من الآن فصاعدا، سيقوم فريق من العائلات المختارة من قبلهم بقيادة أنشطة المقر، وسيقوم الفريق التطوعي بتقديم المشورة للعائلات".

ووفقا لصحيفة “إسرائيل اليوم”، فقد ظهرت في اللقاء أدلة على أن بعض الأهالي تلقوا تهديدات خلال زياراتهم للكنيست وفي لقاءاتهم مع أعضاء الائتلاف الذين قدموا المساعدة لأهالي الأسرى في تغيير تركيبة قيادات المقر.