ريهام بكير تكشف عن برنامجها الانتخابي لعضوية المكتب التنفيذي للنقاد الرياضيين

كشفت ريهام بكير الناقدة الرياضية والمرشحة على عضوية المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين عن ملامح برنامجها الانتخابي.

وقالت ريهام بكير إنها حريصة على عودة تفعيل دور السفر لأعضاء الرابطة بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية والاتحادات الرياضية بتوقيع بروتوكول يتطلب مخاطبة الرابطة في أي بطولة ومن ثم التنسيق مع المؤسسات الصحفية لاختيار الزملاء للسفر وفقا للدور والمصدر، وعودة العلاقات مع الاتحاد الدولي والاستفادة من امتيازاتها.

كما أكدت ضرورة توفير دورات للنقد الرياضي للصحفيين المبتدئين سواء أعضاء رابطة أو غير الأعضاء ولكن ( ممارسين المهنة) وتوفير أيضا دورات لغات مختلفة متخصصة في المصطلحات الرياضية.

وشددت بكير أثناء جولاتها الانتخابية على ضرورة وجود صندوق باشتراك شهري (اختياري) للمساهمة مع الزملاء في مختلف المناسبات.

وأضافت أنه يجب تقنين الوضع وعدم استخدام وصف الناقد الرياضي لأي شخص لا يمارس المهنة.

واختتمت أن الرابطة أمام مفترق الطرق بسبب تعديلات اللائحة التي اقترحت من مجلس النقابة ومنها بعض البنود التي تحرم الرابطة من استقلالها وهذا مرفوض تماما.