أحمد حسن: مدير المنتخب سعيد برد فعل رابطة الأندية بخصوص تلبية طلبه

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر.. حسام حسن سعيد جدا برد فعل رابطة الأندية وتلبية طلبه بزيادة عدد الجماهير بعد جلسته معهم بساعات قليلة".





يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب لمباراة البنك الاهلي أمام زد المقرر لها الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري .

كما يحضر الجهاز الفني للمنتخب مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندري باستاد الدفاع الجوي عقب مباراة البنك و زد .