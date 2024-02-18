"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية بقرية النصر بالمنيا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بالتعاون مع أمانة مركز العدوة قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر 6 تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

وتمكنت القافلة من فحص وعلاج 200 مواطن من أبناء القرية في مختلف التخصصات.



وقال وليد عبد القوى أمين تنظيم الحزب إن القافلة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الحزب تحت عنوان "قوافل الوفاء الطبية" .. ولاقت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية في إطار فعاليات الحزب والسياسة التي ينتهجها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية ، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.



من جانبه، أعلن دكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا عن بدء انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم الأحد بمدن وقرى محافظة المنيا تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانا للمستفيدات .



وقال وكيل وزارة الصحة إن الحملة تهدف للوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع بخطورة الزيادة السكانية على معدلات التنمية.



وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إن الحملة تتضمن إجراء الكشف الطبي وتقديم وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مشيرة إلى أن الحملة تنفذ على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى اليوم الأحد بمراكز بنى مزار و مطاى و سمالوط و ديرمواس .. أما المرحلة الثانية فتبدأ يوم السبت 24 فبراير بمراكز المنيا والعدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوي.