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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الخادمة راودته عن نفسه.. قرار عاجل بشأن المتهمين بقتـ.ل طبيب التجمع.. فيديو

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية مقتل “طبيب التجمع”، إلى جلسة 17 مارس لاستدعاء كبير الأطباء.

وكان وصل في تمام الساعة الحادية ونصف من ظهر اليوم المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، وسط حراسة أمنية مشددة بقتل طبيب في التجمع الخامس لسرقته.

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وفرضت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد الري حرس المحكمة كردونا أمنيا حول المتهمين استعدادا لبدء المحاكمة لمرافعة الدفاع.


وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين، "سيدتين"واخرين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

 

 

طبيب التجمع الخامس

 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه طبيب التجمع.

وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها؛ تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله، فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه، واستبد به الردى؛ ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمما فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا، وهي قفزان ولاصق طبي، وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات “أوشحة”، قاصدتان من ذلك إزهاق روحه، فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

طبيب التجمع طبيب التجمع الخامس تقرير الصفة التشريحية جنايات القاهرة

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