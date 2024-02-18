تأهل فريق «بليفيا» لكرة القدم لنهائي دوري مراكز الشباب ببني سويف

تأهل فريق "بليفيا" للتصفيات النهائية لبطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم على مستوى الجمهورية، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، فيما من المقرر أن تقوم الوزارة بالإعلان عن جدول وبرنامج التصفيات خلال الفترة القادمة.



ويأتي التأهل في ختام منافسات دوري مراكز الشباب لكرة القدم بمحافظة بني سويف في نسخته الـ10 على التوالي للموسم الرياضي 2023 - 2024، حيث أقيمت المباراة النهائية التي جمعت بين فريقي مركزي شباب "بليفيا" و"دشطوط" على ملعب مركز التنمية الشبابية شرق النيل مدينة بني سويف الجديدة، وانتهت بفوز مركز شباب "بليفيا" بضربات الترجيح (4 - 2) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

