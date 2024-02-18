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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 78 ألفا و700 شجرة زينة ومثمرة لمسئولي المحليات بأسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد باستلام أشجار الظل والمثمرة بواقع 78 ألفا و 700 شجرة ، وذلك فى حضور اللجنة المكونة من مديرى شئون البيئة والحدائق والمخازن ، وتم تسليمها بعد الفحص لرؤساء المدن والمراكز .

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان للمضى قدماً وبمعدلات إنجاز سريعة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات المختلفة بأشجار الزينة والمثمرة لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين ، ومواجهة التغيرات المناخية.

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100 مليون شجرة

وشدد المحافظ على مسئولى المحليات بالبدء فوراً فى زراعة الكميات المخصصة لهم لضمان عدم تعرضها للتلف، مع التأكيد على اتباع الطرق السليمة للزراعة والرى لتحقيق الاستدامة لهذه الأشجار ، مع ضرورة المتابعة المستمرة لها ورعايتها لضمان الوصول للعائد الاقتصادى والبيئى المرجو منها ، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين .

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