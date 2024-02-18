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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"يخت الجيزة" يتوج بلقب كأس مصر للكانوي والكياك

صدى البلد

اختتمت بطولة كأس مصر للكانوي و الكياك التي أقامها الاتحاد المصري بمجرى سباقات نهر النيل والتي أقيمت في سباقات 200, 500, 1000 متر كياك وكانوى.


وشارك في البطولة مراحل سنية مختلفة تحت 14 و16 سنة براعم بنين وبنات وتحت 18 سنة ناشئين وناشئات ، وتحت 23 سنة شباب وشابات ورجال وسيدات.


وتوج نادي "يخت الجيزة" بكأس البطولة بعد حصده المركز الأول ، وجاء وصيف البطولة بعد حصوله على المركز الثاني نادي اتحاد الشرطة الرياضي والثالث "نادي الكهرباء".


شارك في البطولة 14 ناد من المناطق المختلفة للاتحاد (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، جنوب الوادي).


وشهدت البطولة منافسات قوية في سباقات البطولة وإشادة كبيرة من اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية المشاركة بالبطولة وأولياء الأمور، واحتفلت الأندية المشاركة بعد ختام البطولة وكانت فرحة كبيرة للاعبين والأجهزة الفنية المعاونة للأندية بما حققوه خلال البطولة.


أدار البطولة الكابتن أحمد حلمي الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام الكابتن عصام فخري الحكم الدولي ، وأشرف على تنظيم البطولة اللواء "أحمد كامل" عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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