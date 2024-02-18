عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مذكرة مصر ضد تل أبيب تتحدث عن مسببات الصراع وجوهره

صدى البلد

قال أحمد شديد ، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن المذكرة المصرية التي سيتم عرضها في محكمة العدل الدولية تتحدث عن مسببات الصراع وجوهره، وهي الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وليس ما حدث في 7 أكتوبر، وسيكون لها تداعيات كبيرة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف "شديد"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحركة الالتفافية- إذ ما جاز التعبير- التي تقدمها مصر في المحكمة، مرتبطة بشكل وثيق فيما تحدث عنه أو ما يعنيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن "نتنياهو" ما يقوله في العلن يتمثل في القضاء على حركة حماس والجهاد الإسلامي عسكريا ، واستعادة الأسرى وتوفير أمان لمستوطنات غلاف قطاع غزة، إضافة إلى إبقاء مناخ مناسب لعمل جيش الاحتلال في القطاع.

 الصراع العربي الإسرائيلي

أوضح أن الفكر الذي يتبناه ويحمله "نتنياهو" هو فكرة التهجير التي هي لب الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين، وبالتالي يذهب بمحورين، المحور الأول المتعلق بالحرب العسكرية المباشرة بشكل 100 % على قطاع غزة، والمحور الثاني متعلق بالحصار وبعض العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والمحوران يهدفان لفكرة التهجير وترسيخها واقعا على الأرض.

الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

ترشيحاتنا

1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية

موعد سفر محمد عبد الشافي إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

سمير فرج: غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية أوجع دولة الاحتلال خلال حرب أكتوبر

مقيد وممزق.. كواليس ليلة مقـ تل مسئول عسكري يمني بـ بولاق الدكرور

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة المغرب في شعبان؟.. 3 مصائب وزوال 5 نعم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

لوك شبابي.. لطيفة تستعرض رشاقتها وسط الجبال بإطلالة مميزة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ