بعد أدائه اليمين.. النائب عصام خليل: تكليف وثقة عظيمة من قائد مصر

وجه النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر والامتنان للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للثقة الغالية واختياره لهذا الموقع والمهمة الوطنية.

تكليف يسبق التشريف وثقة عظيمة من قائد مصر

قال «خليل» في بيان صحفي عقب أداء اليمين الدستورية، إن تلك المسئولية الغالية تكليف يسبق التشريف وثقة عظيمة من قائد مصر ورئيسها المخلص، نسأل الله يكون معيناً لنا علي خدمة بلادنا و شعب مصر العظيم من خلال منبر مجلس الشيوخ المصري.



وأعرب عن بالغ الشكر لكل تهنئة وردت إلينا بتوالي هذه المسئولية، وأخص زملائي وابنائي أسرة حزب المصريين الأحرار الذين عليهم معول أكبر ومسئولية جسيمة تتزايد يوماً تلو الآخر.