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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الكويت يشيد بفوز طلاب كويتيين بجوائز معرض القاهرة للعلوم والتكنولوجيا

سفير الكويت بالقاهرة
سفير الكويت بالقاهرة يستقبل الطلاب الفائزين

أعرب السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة، عن فخره بمشاركة ثلاثة من أبناء الكويت بمعرض القاهرة للعلوم والتكنولوجيا، مضيفا أن الطلاب يشاركون بمشاريع تم العمل عليها بالكويت.

جاء ذلك  خلال استقباله ثلاثة طلاب كويتيين حصدوا  عددا من   الجوائز   بحضور الدكتور محمد عبد الغفار رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية في المعهد العلمي الكويتي ورئيس الوفد المشارك  في المعرض الذي يستضيف الطلبة  دون المرحلة الجامعية ويشهد مسابقات علمية في الابحاث التطبيقية  والتصميم الهندسي .

وقال الغانم  "فخور جدا بأبناء الكويت وحصولهم على الجوائز العلمية وخاصة أنهم كانوا من ضمن 425 طالبا، فكل هذا يدعو للفخر لدولة الكويت ولأبنائها وللنادى العلمي ولجامعة الكويت"، مشيرا إلى اهتمام جامعة الكويت بالشباب  دون مرحلة  الجامعة وتشجيعهم على تقديم مشاريع في المجالات العلمية المختلفة .

وأعرب السفير الكويتي عن خالص الشكر والتقدير لجمعية مصر الخير، لرعايتها للمعرض  وتشجيعها أبناء الوطن العربي للمشاركة في هذه المسابقات  بما يعود بالنفع على الجميع. وأشار الى أن الكويت كانت من أوائل الدول العربية التى شاركت في فعاليات المعرض،  معربا عن تطلعه لمشاركة  أكبر من أبناء  الدول العربية  خلال الدورات المقبلة بما ينمي روح المنافسة والإبداع لدى الشباب .

وأكد الغانم  أن فوز المشاركين  الكويتيين يعد تكريما لهم وللكويت سواء بسواء ، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العلمية القادمة لخدمة بلادهم والعالم العربي بما يقدمونه من إنجازات علمية يستفيد منها الجميع، موضحا ان السفارة لا تتأخر عن دعم أبنائها  وحثهم على المشاركة في مثل هذه المعارض .

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