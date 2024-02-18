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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 ميداليات متنوعة لمنتخب الكاراتيه في بطولة سيرياس ايه بقبرص

صدى البلد

حصد لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه ثلاث ميداليات متنوعة ضمن منافسات بطولة سيرياس ايه التي اختتمت فعالياتها اليوم في قبرص.

اكتفت ميرنا عطية بالحصول على الميدالية الفضية بعد خسارتها في المباراة النهائية لوزن تحت 55 كجم من اليابانية رينا كودو، في الوقت الذي فازت فيه جنى الجعفري في وزن فوق 68 كجم بالميدالية البرونزية وهو نفس الأمر بالنسبة لهدير هندي في وزن تحت 68 كجم.

وأعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت عليه لاعبات منتخبنا الوطني في بطولة سيرياس ايه، مؤكدا أن الروح القتالية والإصرار ظهرت واضحة على أداء اللاعبات في المنافسات.

وأضاف أن هناك العديد من البطولات الدولية التي سيتنافس فيها اللاعبون، موضحا أن مجلس الادارة حريص على تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة الفنية واللاعبين من أجل التركيز داخل البساط.

وأوضح الدهراوي أن البعثة المصرية اعتادت على خوض أي بطولة من أجل هدف وحيد هو انتزاع الميداليات وهو ما يتحقق بالفعل.

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