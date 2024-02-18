وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدين تصريحات الرئيس البرازيلي ويصفها بـ"المثيرة للاشمئزاز"

أدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير، التصريحات التي أدلى بها رئيس البرازيل، ووصفها بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، حسبما كتب علي حسابه الرسمي علي موقع أكس.

وأعرب بن غفير عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها الرئيس البرازيلي، ووصفها بأنها مهينة وصادمة. ومع ذلك، أكد أن التصريحات لم تكن مفاجئة، نظرا لتصوره للرئيس البرازيلي على أنه فاسد وداعم قوي لمنظمة حماس.

ووسط الصراع المستمر في غزة، أكد بن غفير على شرعية الأعمال العسكرية الإسرائيلية، ووصفها بأنها رد فعل ضروري لضمان أمن الأمة. ورفض أي محاولة من جانب الزعماء المعادين للسامية لإملاء نهج إسرائيل في استعادة السلام والأمن بالمنطقة.